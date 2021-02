Das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga zwischen dem Tabellenzweiten Füchse Berlin und Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt findet bereits am Donnerstag (19.00 Uhr) statt.

Nach der coronabedingten Verschiebung im November wurde kurzfristig ein neuer Spieltermin gefunden, da Flensburgs Champions-League-Partie beim FC Porto aufgrund der Einreisebestimmungen verlegt werden musste. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit.

Den ausgefallenen Termin in Portugal konnte Flensburg laut eigenen Angaben nicht dafür nutzen, um ein anderes Duell in der Königsklasse nachzuholen. Flensburgs ausgefallene Spiele bei Pick Szeged/Ungarn und gegen den Vardar Skopje/Nordmazedonien sind weiter auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Füchse treten ihrerseits am Dienstagabend (18.45 Uhr) gegen den französischen Spitzenklub USAM Nimes in der Champions League an und empfangen am Sonntag den Tabellendritten Rhein-Neckar Löwen zum nächsten Topspiel.