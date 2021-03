Titelverteidiger THW Kiel hat zum Auftakt des Schlussspurts der Handball-Bundesliga einen Pflichtsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha kam bei Schlusslicht HSC Coburg am Mittwochabend zu einem 37:32 (19:15) und kletterte damit auf Rang zwei. Mit nun 29:3 Punkten liegt Kiel dicht hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (32:4), der bereits zwei Spiele mehr absolviert hat.

Die eigentlich ebenfalls für Mittwoch angesetzte Partie der Flensburger gegen den Bergischen HC musste aufgrund eines Coronafalls beim Spitzenklub aus Schleswig-Holstein abgesagt werden.

Für die Kieler war der Norweger Sander Sagosen mit neun Treffern bester Werfer, die gleiche Ausbeute erreichte Florian Billek auf der Gegenseite. Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft um die Kieler Hendrik Pekeler (2 Tore gegen Coburg), Patrick Wiencek (5) und Steffen Weinhold (1) wartet auf den THW aufgrund der vielen Verschiebungen nun ein strammes Restprogramm.

Anzeige

Bis zum Ende der Saison im Juni stehen noch 22 Spiele allein in der Liga an. Zieht der Champions-League-Sieger erneut ins Final Four der Königsklasse ein, werden es noch deutlich mehr.