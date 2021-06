vergrößernverkleinern Füchse hoffen auf Rückkehr der Fans © AFP/SID/KARIM JAAFAR

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Füchse Berlin arbeiten an einer Fan-Rückkehr in die Halle. Der Handball-Bundesligist orientiert sich dabei an anderen Sportarten.