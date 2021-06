European-League-Gewinner SC Magdeburg hat sich vorzeitig Platz drei in der Handball Bundesliga (HBL) gesichert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert feierte im Duell beim direkten Konkurrenten Rhein-Neckar Löwen einen 27:22 (12:9)-Erfolg und hat vor den letzten beiden Spieltagen fünf Punkte Vorsprung vor den Löwen.

An der Spitze enteilt liefern sich Rekordmeister THW Kiel (63:7 Punkte) und Verfolger SG Flensburg-Handewitt (62:8) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit dem Erfolg in Mannheim revanchierte sich der SCM für die Heimniederlage in der ersten Partie (31:33).

Beste Werfer für die Gäste aus Sachsen-Anhalt waren vor 250 zugelassenen Zuschauern Michael Damgaard mit acht Treffern, siebenmal traf Omar Ingi Magnusson. Für die Löwen traf Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer (7/3) am besten.