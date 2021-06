Die Handballer des HSV Hamburg haben nach der Bundesliga-Rückkehr den ehemaligen Nationaltorhüter Jens Vortmann langfristig an sich gebunden.

Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 33-Jährige einen Dreijahresvertrag und wird hinter Rückkehrer Johannes Bitter als Nummer zwei in die erste Erstligasaison des HSV seit fünf Jahren gehen. Der Meister von 2011 hatte am Dienstag den Aufstieg perfekt gemacht.