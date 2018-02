Die Entscheidung über die Zukunft von Handball-Bundestrainer Christian Prokop fällt offenbar am Montag. Der Deutsche Handballbund (DHB) lud am Freitag für den Wochenanfang (16 Uhr) zu einer Pressekonferenz nach seiner Präsidiumssitzung in Hannover zum Thema "Ergebnis Analyse EM 2018" ein.

Als drängendster Tagesordnungspunkt ist die Frage der weiteren Zusammenarbeit mit Prokop nach dem enttäuschenden Hauptrunden-Aus der deutschen Titelverteidiger beim EM-Turnier im vergangenen Januar in Kroatien offenkundig.

Spiegel Online hatte zuvor vermeldet, Prokop stehe vor dem Aus. Der 39-Jährige werde für das schlechte EM-Abschneiden mit Rang neun am Ende verantwortlich gemacht.

Blackout! Hier wirft Deutschland das Halbfinale weg

DHB-Stars angeblich gegen Prokop

Darüber hinaus sollen sich laut dem Bericht einige Nationalspieler gegen den Trainer gestellt haben. DHB-Sportvorstand Axel Kromer und Vizepräsident Bob Hanning führen dem Vernehmen nach am Wochenende vor der Präsidiumssitzung am Hamburger Flughafen Gespräche mit mehreren Nationalspielern.

Dabei soll offenbar ausgelotet werden, ob die Mannschaft dem wackelnden Prokop trotz der angeblich gestörten Atmosphäre weiterhin folgen würde.

Sollte der Deutsche Handballbund an Prokop festhalten, drohen Rücktritte einiger Leistungsträger, heißt es weiter. Zu groß soll der Graben zwischen Nationalcoach und Spielern sein.

Auch Hanning könnte wackeln

Weiter berichtete Spiegel Online, dass im Falle einer vorzeitigen Trennung von Prokop auch Hannings Position in der DHB-Führung infrage stehen könnte. Prokop wurde 2017 als Hannings Wunschkandidat von Bundesligist SC DHfK Leipzig für eine Ablöse von 500.000 Euro als Nachfolger des isländischen Erfolgstrainers Dagur Sigurdsson verpflichtet - und mit einem Fünfjahresvertrag bis 2022 ausgestattet.

"Unser Wunsch ist, mit Christian Prokop weiterzuarbeiten", hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning noch unmttelbar nach dem EM-K.o. gesagt.

Hanning war am Freitagabend für eine Stellungnahme gegenüber SPORT1 nicht zu erreichen.