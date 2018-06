Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson geht mit großer Vorfreude in die beiden Testspiele mit Japans Handballern gegen die deutsche Mannschaft. "Ich freue mich wahnsinnig auf die Jungs. Ich habe sie ja schon lange nicht mehr gesehen", sagte Sigurdsson vor den Duellen mit seinem früheren Team am Mittwoch (11.30 Uhr deutscher Zeit) in Tokushima und Samstag (8.00 Uhr) in der Olympiastadt Tokio.

Der Isländer hatte die DHB-Auswahl 2016 sensationell zum EM-Titel geführt. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2017 hatte Sigurdsson seine Tätigkeit überraschend beendet und das japanische Team übernommen, um es auf die Olympischen Spiele 2020 vorzubereiten.

Für die deutsche Mannschaft von Sigurdsson-Nachfolger Christian Prokop sind die Spiele gegen den kommenden Olympia-Gastgeber der sportliche Höhepunkt einer Japan-Reise, bevor es am Sonntag zurück in die Heimat geht. "Wir freuen uns auf das Spiel gegen die japanische Mannschaft. Sie sind trickreich und haben viele wendige Spieler in ihren Reihen", sagte Prokop: "In Tokushima haben wir bisher optimale Bedingungen vorgefunden, daher wollen wir uns vor den japanischen Fans gut präsentieren und mit Blick auf die WM 2019 unser Spiel weiterentwickeln."

Sieben Monate vor der WM im eigenen Land geht es für Kapitän Uwe Gensheimer und Co. bei dem Asien-Trip vor allem um das Teambuilding.