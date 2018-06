Die Bundesliga-Saison ist beendet, doch für die deutsche Handball-Nationalmannschaft beginnt beim Länderspiel-Doppelpack am Mittwoch die heiße Vorbereitung auf die Heim-WM.

Mit der Partie gegen Vizeweltmeister Norwegen in der Olympiahalle in München (19.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) und der anschließenden Asienreise will Bundestrainer Christian Prokop seine Bad Boys auf das Highlight im Januar einschwören.

Bei den Frauen ist beim Duell mit Polen Tag des Abschieds angesagt (17.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

"Norwegen ist ein absoluter Härtetest für uns. Wir haben nur wenige Tests bis zur Heim-WM. Deswegen gilt es auch morgen, vollen Einsatz zu zeigen", sagte Prokop am Dienstag in München.

Der 39-Jährige will den Lehrgang mit Kapitän Uwe Gensheimer und Co. neben dem sportlichen Fokus auch dazu nutzen, das Verhältnis zu seinem Team weiter zu verbessern.

"Die Spieler sind mit ihren Familien da und das wurde toll angenommen. Das macht Spaß", sagte Prokop, der allerdings verletzungsbedingt auf Abwehrchef Finn Lemke und Tobias Reichmann (private Gründe/beide Melsungen) verzichten muss.

Teambuilding auf dem Programm

Nach Platz neun bei der EM zuletzt in Kroatien stand Prokop vor dem schnellen Aus, doch mittlerweile treibt er den Neuanfang gezielt voran.

Nach dem Norwegen-Test reist die Nationalmannschaft am Donnerstag nach Japan, wo neben zwei Testspielen gegen das vom ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierte Gastgeberland der Olympischen Spiele von 2020 auch das Teambuilding im Vordergrund stehen wird.

"Das wird gut für die Teamchemie sein, und es werden viele tolle Momente auf uns warten", sagte Gensheimer: "Ich war noch nie in Japan, und ich freue mich auf das Land und die Kultur. Wenn ich das mit 15 Kumpels machen kann, wird das eine gute und lustige Reise."

Auch der Star von Paris St. Germain hat die gemeinsam mit Dänemark ausgetragene Heim-WM bereits im Hinterkopf: "Es kribbelt auch schon." Bereits am 25. Juni werden die Gruppen ausgelost.

Loerper sagt Tschüss

Nach der geglückten EM-Qualifikation für das Turnier in Frankreich stehen bei den Frauen in München große Verabschiedungen auf dem Programm.

Zehn langjährige Nationalspielerinnen sagen am Rande des Länderspiels gegen Polen "Tschüss".

Kapitänin Anna Loerper bestreitet ihr 246. und letztes Länderspiel. "Das wird morgen die Kür der Saison. Der Abschiedsschmerz wird dann in den letzten Minuten des Spiels kommen", sagte die 33-Jährige, die 2005 ihr DHB-Debüt gegeben hatte.