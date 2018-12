Silvio Heinevetter war außer Rand und Band. Der Torhüter der Füchse Berlin sprang wie aufgedreht durch seinen Sechsmeterraum und zappelte wild mit Armen und Beinen. Die verrückte Aufholjagd im Pokal-Krimi gegen den Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen löste bei Heinevetter Ekstase aus.

"Mann, wir sind im Halbfinale, Final Four - perfekt", jubelte Heinevetter nach dem 37:35 (30:30, 14:17)-Viertelfinalerfolg nach Verlängerung. Vier Tore hatten die Füchse sechs Minuten vor dem Ende zurückgelegen, ehe Heinevetter heiß lief. "Man muss nicht immer so viele halten, aber zum Schluss ein paar Wichtige", sagte der 34-Jährige.

Drei Wochen vor der Heim-WM befindet sich Heinevetter in Top-Form. Das freut vor allem Bundestrainer Christian Prokop. Auch wenn der DHB-Coach jüngst Andreas Wolff als Nummer eins im Tor ausrief, freut er sich diebisch über seine Trumpfkarte Heinevetter.

"Sehr emotionaler Torhüter" - Bundestrainer schwärmt

"Silvio ist ein Torhüter, der durch ein unorthodoxeres Torhüterspiel besticht. Mal liegt er quer in der Luft, mal macht er gar keine Bewegung. Der Gegner kann das schwer analysieren", sagte Prokop dem SID. Zudem sei Heinevetter imstande, "eine Halle so richtig mitzunehmen, denn auch er ist ein sehr emotionaler Torhüter". Alle Infos zur Handball-WM

Genau mit diesen Emotionen und den spektakulären Paraden, die die Berliner Schmeling-Halle am Dienstagabend zum Kochen brachten, könnte Heinevetter im Januar tatsächlich zu einem entscheidenden Faktor werden. Zumal die fünf Vorrundenspiele allesamt in Heinevetters Wahlheimat stattfinden.

Eine Heim-WM? "Was Schöneres kann es nicht geben", sagte Heinevetter kürzlich dem SID: "Vor so einer Kulisse zu spielen, das kann Kräfte freisetzen." Der Druck werde "enorm sein, aber wir haben erfahrene Leute. Als Mannschaft sind wir so weit, dass wir zum großen Wurf ausholen wollen."

Prokop setzt große Hoffnungen in Heinevetter

Solche Worte hört Prokop gern. Der 39-Jährige betonte, dass er in sein Torhütergespann "sehr große Hoffnungen" setzt. "Sie haben in Verbindung mit unserem Abwehrspiel eine herausragende Bedeutung für den Erfolg des Teams."

Von der Bedeutung Heinevetters profitierten am Dienstag einmal mehr die Füchse. Dabei hatte der Keeper keinen guten Start erwischt. "Ich war nicht zufrieden mit Heine, habe ihm aber gesagt, jetzt kommst du wieder rein und bringst uns nach Hamburg und er hat daran geglaubt", verriet Trainer Velimir Petkovic nach der Partie.

Sky-Experte Stefan Kretzschmar lobte: "Man sieht, die Körpersprache bei Heinevetter ist wieder da, er ist unheimlich heiß."

Eine Hitze, die im Januar auch dem DHB-Team zugute kommen könnte. (Service: Der Spielplan der Handball-WM)

