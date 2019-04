Uwe Gensheimer ist seit Samstag der drittbeste Torschütze in der deutschen Länderspielgeschichte.

Im Rückspiel der EM-Qualifikation gegen Polen in Halle/Westfalen erzielte der Kapitän in der 18. Minute per Siebenmeter den Anschlusstreffer zum 9:10 - es war sein 823. Tor im 172. Länderspiel.

Vor Gensheimer liegen in der ewigen deutschen Torjägerliste nur noch Frank-Michael Wahl, der für die DDR (1338) und die BRD (74) 1412 Tore in 344 Länderspielen erzielte, und Christian Schwarzer (966/319).