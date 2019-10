Die deutschen Handballer müssen für den weiteren Verlauf ihrer Lehrgangswoche auf Luca Witzke verzichten.

Der 20 Jahre alte Spielmacher des SC DHfK Leipzig brach sich im Training mit der Nationalmannschaft am Dienstagmorgen in Zagreb das Nasenbein und wird die beiden Spiele gegen Kroatien am Mittwoch und Samstag verpassen. Dies teilte der Deutsche Handballbund mit.

Witzke, der vor seinen ersten Länderspiel-Einsätzen stand, wird bis zum Heimflug am Donnerstag beim DHB-Team bleiben und anschließend von Hannover nach Leipzig weiterreisen.