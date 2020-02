Kretzschmar nimmt Hanning in Schutz

vergrößernverkleinern Stefan Kretzschmar ist von Bob Hanning überzeugt © Getty Images

dpa Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Stefan Kretzschmar versteht die Kritik an der Darstellung von Bob Hanning, nimmt ihn jedoch fachlich in Schutz. In Deutschland gebe es keinen Besseren.