Das Debüt von Alfred Gislason als Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft findet ohne Zuschauer statt.

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwochabend mitteilte, wird das Länderspiel gegen die Niederlande am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Magdeburg wegen der Coronakrise zum Geisterspiel. Bereits am Montag hatte die Stadt Magdeburg erklärt, dass sie "ab sofort" und "bis auf Weiteres Konzerte, Sport- und andere Veranstaltungen mit mehr als 1000 BesucherInnen" untersage.

"Die Situation ist für uns alle herausfordernd, aber wir müssen, um der ernsten Lage und unser aller Verantwortung für die Gesundheit gerecht zu werden, eine klare Linie ziehen. Das Spiel in der GETEC-Arena muss ohne Publikum stattfinden", sagte DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober.

Für das EM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Slowenien in Bietigheim-Bissingen wurde der Kartenvorverkauf wegen der aktuellen Situation ausgesetzt.

Gislason, der die Nachfolge des am 6. Februar freigestellten Christian Prokop angetreten hatte, bereitet sein Team derzeit auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin (17. bis 19. April) vor.