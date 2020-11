Bundestrainer Alfred Gislason muss zum Start der EM-Qualifikation der deutschen Handballer auf ein prominentes Trio verzichten.

Torhüter Andreas Wolff, Linkshänder Steffen Weinhold und Spielmacher Philipp Weber fallen aus, dafür nominierte Gislason Rückraumspieler Paul Drux (Füchse Berlin) und Torwart Till Klimpke (HSG Wetzlar) nach.

EM-Qualifikation auch Auftakt für Gislason

Damit startete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Montag mit 20 Spielern in die Lehrgangswoche. Am Donnerstag (16.15 Uhr) trifft das deutsche Team zum Auftakt der EM-Qualifikation in Düsseldorf auf Bosnien-Herzegowina, am Sonntag (15.15 Uhr) geht es in Tallinn gegen Estland. Es sind die ersten Länderspiele für Gislason als DHB-Coach.

Weinhold (THW Kiel) musste wegen der Folgen einer am vorvergangenen Samstag erlittenen Gehirnerschütterung kurzfristig passen, Weber und Wolff stehen coronabedingt nicht zur Verfügung.

Weber befindet sich wie die gesamte Mannschaft des Bundesligisten SC DHfK Leipzig aufgrund positiver Coronatests in Quarantäne. 2016-Europameister Wolff reiste – trotz eigener bisher negativer Befunde – aufgrund von Corona-Fällen im Team des polnischen Champions Kielce nicht an.

"Wir folgen mit unseren Nationalmannschaften einem strengen Hygienekonzept, um Risiken zu minimieren", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer: "In der kommenden Woche werden wir weiter sehr flexibel reagieren, sobald dies nötig ist."