Ungarn und Schweden sind bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark in die Hauptrunde eingezogen.

Dem WM-Siebten Ungarn genügte dafür ein 30:30 (14:14) in Kopenhagen gegen Ägypten. Durch Ungarns Punktgewinn ist auch Vize-Europameister Schweden nicht mehr von einem der ersten drei Plätze der Gruppe D zu verdrängen.

Sieben Teams qualifiziert

Vor Ungarn und Schweden hatten bereits Deutschland, Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen und Kroatien das Ticket für die Hauptrunde gelöst.

Anzeige

Die Kroaten, die in der zweiten Turnierphase auch auf die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) treffen, wahrten in der Gruppe B in München ihre weiße Weste durch ein 32:20 (19:9) gegen Außenseiter Bahrain.