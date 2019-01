Die Wut und der Frust nach dem Ausgleich in der Schlusssekunde gegen Frankreich waren beim deutschen Team relativ schnell verflogen.

Nicht nur bei Torwart Andreas Wolff wuchs nach dem "besten Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft seit zwei Jahren" (DHB-Vizepräsident Bob Hanning) der Glaube an etwas ganz Großes. Durch den Punktgewinn erreichte das DHB-Team nicht bloß vorzeitig das erste Etappenziel bei der Handball-WM, es versetzte Deutschland endgültig ins Handball-Fieber. (Tabellen der Handball-WM)

"Wir haben gesehen, dass wir mit diesen Tugenden Kampfgeist, Disziplin, Teamgeist, aber auch Spielfreude ganz viel erreichen können", sagte Coach Prokop und geriet ins Schwärmen: "Hier ist kein Querulant im Team, kein Ego. Die fighten füreinander, stehen füreinander ein. Das machen besondere und große Mannschaften aus." Die WM-Euphorie wolle sein Team nun "weiter befeuern. Dafür brauchen wir unsere Fans." (Handball-WM-Spielplan)

Gegen Serbien soll die Vorrunde mit einem Sieg abgeschlossen werden. (Handball-WM: Deutschland - Serbien ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Serbien bisher mit schwacher Leitstung

Serbien kehrte bei der WM nach sechs Jahren wieder auf die ganz große Handball-Bühne zurück - und gab bislang ein ganz schwaches Bild ab. Mit drei Punkten aus vier Spielen hat der Vize-Europameister von 2012 vor seinem Gruppenfinale am Donnerstag gegen Deutschland nur noch theoretische Chancen auf den Einzug in die WM-Hauptrunde.

Den bislang einzigen Sieg holte Serbien im Spiel gegen Korea, doch selbst gegen den krassen Außenseiter stand die runderneuerte Mannschaft von Trainer Nenad Perunicic am Rande einer Blamage. Perunicic bittet die serbische Öffentlichkeit um Geduld beim Neuaufbau. "Wir haben ein sehr junges Team. Wir werden Zeit brauchen, es gibt viele neue Spieler", sagte der ehemalige Bundesligaprofi.

Unterschätzen sollte die deutsche Mannschaft den EM-Zwölften aber nicht. Die Serben sind in einzelnen Spielen immer für eine Überraschung gut. "Sie haben nach dem erneuten Trainerwechsel ein junges, hungriges Team, das über starke Individualität verfügt und über eine hohe Kampfbereitschaft kommt", sagte Bundestrainer Christian Prokop. Zu den Säulen des Teams zählen Mijajlo Marsenic von den Füchsen Berlin und Nemanja Zelenovic von Frisch Auf Göppingen.

Obwohl der Einzug in die Hauptrunde bereits vor dem abschließendem Vorrundenspiel feststeht, gibt es für die deutsche Mannschaft gute Gründe, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das liegt unter anderem an der Tabellenkonstellation. Für die Serben entscheidet sich zwar schon vor dem Deutschland-Spiel, ob sie noch Chancen auf die Hauptrunde haben - bei einem Sieg Brasiliens gegen Korea stünden Frankreich, Deutschland und Brasilien sicher in der Hauptrunde.

Wolff warnt vor abfallendem Spannungsbogen

Doch bei einem Sieg der Serben gegen Deutschland und einem Patzer Brasiliens bestünde noch die Chance, in die Hauptrunde einzuziehen. Das wäre für die deutschen Handballer insofern ungünstig, weil diese dann weniger Punkte mit in die Hauptrunde nehmen würden. Denn dort startet jede Mannschaft mit der Punktzahl, die sie gegen Gegner geholt hat, die ebenfalls in der Hauptrunde stehen.

Auch mental ist die Partie gegen Serbien von großer Bedeutung. Keeper Wolff warnte davor, die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wenn wir jetzt den Fehler machen und abschalten, laufen wir Gefahr, dass wir den Spannungsbogen nicht wieder hinbekommen", sagte der Torhüter. Man müsse das Spiel als "Vorbereitung für die Aufgaben in der Hauptrunde sehen".

Zum WM-Team zählt ab sofort auch Linkshänder Kai Häfner. Ob der 29 Jahre alte Rückraumspieler, der schon beim EM-Coup nachnominiert worden war, auch tatsächlich in den Kader rückt, ist aber noch offen. Häfner könnte Steffen Weinhold ersetzen, den eine Zerrung im Adduktorenbereich plagt.

"Der Wunsch ist es, mit dieser Mannschaft weiter zu spielen. Aber die Professionalität gebietet es, sich auf alle Fälle vorzubereiten", sagte Hanning. Weinhold dürfte derweil mindestens für das letzte, für den weiteren Turnierverlauf aber wohl unbedeutende Vorrundenspiel gegen Serbien ausfallen. Auch sonst, das kündigte Co-Trainer Alexander Haase am Mittwoch an, werden die Spielanteile gegen Serbien stärker verteilt.

Handball-WM: So können Sie Deutschland - Serbien LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: ARD.de, sportdeutschland.tv

Liveticker: SPORT1.de