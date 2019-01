Eigentlich war alles für das pefekte Finale der Handball-Weltmeisterschaft 2019 bereitet. Deutschland gegen Dänemark, die beiden Co-Gastgeber sollten sich im letzten Spiel um die WM-Krone duellieren. Aber Norwegen spielte für Deutschland den Party-Crasher.

Daher kommt es nun zum skandinavischen Finale und der DHB muss im Spiel um Platz drei gegen Frankreich ran. (Handball-WM, Spiel um Platz drei: Frankreich - Deutschland, ab 14.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Direkt nach der Niederlage gegen die Norweger war den deutschen Spielern die Enttäuschung anzumerken. "Das war vielleicht eine once-in-a-lifetime-Chance, im Halbfinale hier vor heimischem Publikum ins Finale einzuziehen", fasste Kapitän Uwe Gensheimer, stellvertretend für das komplette Team, die Gemütslage zusammen.

Aber es kamen auch direkt die ersten Stimmen, dass man sich nun mit der Bronze-Medaille für die Leistungen der letzten zwei Wochen belohnen will. Damit meinten die Verantwortlichen aber nicht nur ihre eigene Leistung auf dem Parkett, sondern vor allem auch die Zuschauer, die eine unglaubliche Stimmung in die Hallen gezaubert haben.

Prokop will "Vorbilder entwickeln"

"Wir sind es den Fans auch schuldig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben so eine tolle Atmosphäre in den Hallen gehabt. Wir wollen einfach unbedingt diese Bronze-Medaille", nahm Rückraumspieler Fabian Böhm sich und das Team in die Pflicht. Aber nicht nur in den Hallen brannten die Fans ein Feuerwerk ab, das ganze Land war zwei Wochen lang im Handballfieber.

Das am Ende verdiente Halbfinal-Aus gegen clevere Norweger in Hamburg (25:31), zugleich erste Turnier-Niederlage des DHB-Teams, sorgte für Rekord-Einschaltquoten. 11,91 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel am Freitagabend zur Prime Time in der ARD, das entspricht einem Marktanteil von 35,0 Prozent. Zuvor lag der Höchstwert für ein deutsches Spiel bei der WM 2019 bei 10,02 Millionen im Hauptrundenspiel gegen Kroatien (ZDF).

Daher will DHB-Coach Christian Prokop diese Euphorie mit einer Medaille belohnen und so in die Zukunft mitnehmen. "Auf der anderen Seite ging es nicht nur um diese numerische Platzierung, sondern auch darum, diese Sportart so zu präsentieren, dass wir viele Vorbilder entwickeln, dass wir für unseren Nachwuchs da sind, dass Deutschland merkt, dass es auch noch eine Sportart gibt, bei der das ganze Land dahinter steht. Das haben wir hervorragend, überragend hinbekommen."

Skandinavisches WM-Finale

Bereits vor dem Finale zwischen Dänemark und Norwegen (Handball-WM, Finale: Dänemark - Norwegen, ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) ist eines schon klar - es wird ein neuer Name in die Siegerliste eingetragen werden. Sowohl Dänemark als auch Norwegen konnten den Titel noch nie gewinnen. Vor allem Dänemark sehnt sich nach drei Finalniederlagen (1967, 2011 und 2013) nach dem Titel.

Im Fokus des Finales steht das Duell der beiden Superstars Mikkel Hansen (Dänemark) und Sander Sagosen (Norwegen). Auf der einen Seite steht mit Hansen der Altmeister mit zahlreichen internationalen Titeln auf Vereinsebene, der vielleicht seine letzte Chance auf die WM-Krone hat. Auf der anderen Seite zieht der 23-jährige Jungstar Sagosen die Fäden und schwingt sich auf, der neue Volksheld Norwegens zu werden.

Die Favoritenrolle ist aufgrund der Erfahrung und des Heimvorteils auf Seiten der Dänen. "Das ist wahrscheinlich unsere größte Chance, die WM zu gewinnen", sagte Torhüter Niklas Landin vom deutschen Rekordmeister THW Kiel: "Das war von Anfang an unser Traum, im Finale zu stehen. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Mannschaft."

Aber Norwegen will sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen und geht cool in das Finale. "Jetzt haben wir Silber sicher und gehen 'All-in' für das Gold" sagte Trainer Christian Berge.

Die Spiele im Überblick

Spiel um Platz 3: Frankreich - Deutschland 14.30 Uhr

Finale: Dänemark - Norwegen 17.30 Uhr