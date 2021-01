Europameister Spanien hat sich bei der Handball-WM in Ägypten die Bronzemedaille gesichert.

Die Iberer besiegten Rekord-Weltmeister Frankreich im kleinen Finale mit 35:29 (16:13) und sicherten sich damit wie 2011 den dritten Platz.

WM-Gold spielen am heutigen Sonntagabend (Dänemark gegen Schweden ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker der Handball-WM) Dänemark und Schweden aus.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Maßgeblichen Anteil am ungefährdeten Sieg der Spanier am Sonntag in Kairo hatte Torhüter Rodrigo Corrales mit 16 Paraden. Sein Stellvertreter Gonzalo Pérez de Vargas hielt zwei von drei Siebenmetern.

Bester Werfer beim Weltmeister von 2005 und 2013, der im Halbfinale gegen Titelverteidiger Dänemark (33:35) verloren hatte, war Alex Dujshebaev mit acht Treffern (SERVICE: Handball-WM 2021: Modus, Spielplan & alle Infos).

Für die hoch dekorierten Franzosen endete das Turnier dagegen mit einer Enttäuschung. Der sechsmalige Weltmeister, der in seinem Halbfinale am Freitag Schweden (26:32) unterlegen war, lag schnell mit 0:4 zurück und fand zu keiner Zeit wieder den Anschluss. Linksaußen Hugo Descant traf sieben Mal.