Mit der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten steht das erste große Sport-Event des neuen Jahres auf dem Programm (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER). Die Anzahl der teilnehmenden Teams hat sich von 24 auf 32 Teams erhöht. Neu ist auch, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind.

Doch kurz vor dem Start herrscht bei mehreren Handball-Teams Corona-Alarm. Tschechien und die USA haben für die Titelkämpfe in Ägypten bereits abgesagt. Wegen zahlreicher positiver Corona-Tests im Vorfeld der WM verzichteten beide Teams auf eine Teilnahme.

Nichtsdestotrotz findet heute das Eröffnungsspiel in Kairo zwischen Gastgeber Ägypten und Chile (Handball-WM: Ägypten - Chile ab 18 Uhr im LIVETICKER) statt. Für beide Nationen ist der Auftakt gleich von enormer Bedeutung, denn mit einem Sieg könnten die Weichen frühzeitig in Richtung Hauptrunde gestellt werden, bevor es gegen die beiden europäischen Vertreter Schweden und Nordmazedonien in Gruppe G geht. (Spielplan der Handball-WM 2021)

Handball-WM: Ägypten mit Selbstvertrauen gegen Chile

Ägypten tankte vor der Heim-WM noch einmal Selbstvertrauen, gewann zuletzt mit 34:29 und 33:25 gegen das von Dagur Sigurdsson trainierte Team aus Japan. Bei der WM 2019 in Deutschland und Dänemark belegten die Ägypter immerhin Platz acht (Handball: Die wichtigen Regeln erklärt).

Seit 2011 sind die Chilenen bei jeder WM mit von der Partie. Allerdings konnten sich die Südamerikaner noch nicht in den Vordergrund spielen.

So können Sie Ägypten - Chile LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: sportdeutschland.tv

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App