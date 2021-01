Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten Geschichte - doch für die acht besten Teams geht es mit dem Viertelfinale nun erst richtig los:

So geht es schon im ersten Duell hoch her, wenn der Gastgeber in Kairo mit keinem Geringerem als Titelverteidiger Dänemark die Kräfte misst.

Kracher Spanien gegen Norwegen

Auch die sich anschließenden Partien ab 20.30 Uhr haben es mächtig in sich - und bieten dabei in New Capital einen Knaller vor allem mit Spanien, unlängst noch deutscher Hauptrunden-Kontrahent, gegen Norwegen um Superstar Sander Sagosen vom THW Kiel.

Dazu erwartet Schweden in Kairo einen heißen Tanz gegen Katar. (SERVICE: Handball-WM 2021: Modus, Spielplan & alle Infos)

Das Star-Ensemble von Frankreich wiederum will in Gizeh gegen Ungarn den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. (Die wichtigsten Handball-Regeln zur WM 2021)

So sehen Sie die Viertelfinals der Handball-WM 2021 am Mittwoch LIVE:

TV: -

Stream: sportdeutschland.tv

