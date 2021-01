Das klingt glimpflicher als befürchtet - und dürfte auch beim Champions-League-Sieger THW Kiel für Aufatmen sorgen: ( Handball-WM 2021: Die Tabellen )

Star-Spieler Sander Sagosen wird wegen seiner bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten erlittenen Verletzung offenbar nur gut eine Woche ausfallen, wie die Kieler Nachrichten berichten.

Demnach diagnostizierte THW-Arzt Dr. Frank Pries am Freitag eine Beckenprellung mit Einblutung in die Bauchmuskulatur. Die Blessur gilt als schmerzhaft, aber voraussichtlich nicht als langwierig. (Handball-WM 2021: Modus, Spielplan & alle Infos)

Vermutlich wird Sagosen bereits in sieben bis zehn Tagen wieder einsatzfähig sein. (Spielplan der Handball-WM 2021)

Sagosen: Verletzt bei Norwegens WM-Aus

Sagosen hatte am Mittwoch bei Norwegens WM-Aus gegen Spanien (26:31) vorzeitig vom Feld gemusst: Der 25-Jährige verletzte sich beim Stand vonm 10:14 bereits in der 23. Minute an der Hüfte. (das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Der Rückraum-Shooter, der zuvor bei vier Toren für seine Verhältnisse blass agierte, konnte den Rest der Partie deshalb nur von der Bank aus verfolgen. (So läuft die Handball-WM 2021)