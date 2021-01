An Tag 3 der Handball-WM in Ägypten greift die deutsche Nationalmannschaft ins Geschehen ein. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in seinem Auftaktspiel auf Außenseiter Uruguay (Handball-WM: Deutschland - Uruguay ab 18 Uhr im LIVETICKER). Die Südamerikaner sind zum ersten Mal bei einer WM dabei.

Trotz der Absagen zahlreicher Leistungsträger im Vorfeld der WM geht Deutschland als klarer Favorit in die Partie. Das Team will die zahlreichen Corona-Schlagzeilen um die WM hinter sich lassen und mit einem Sieg ins Turnier starten (Tabellen der Handball-WM).

Das erste Ziel für Gislason und sein neuformiertes Team ist klar: "Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir müssen gewinnen und die Spiele nutzen, um uns noch besser einzuspielen." (Handball-WM: Die wichtigsten Regeln)

Handball-WM: Deutschland gibt Jugend eine Chance

Da Fabian Wiede, Franz Semper, Tim Suton (alle verletzt), Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold (alle Verzicht wegen Corona-Pandemie) bei der WM nicht dabei sein werden, setzt Gislason auf eine Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs (So läuft die Handball-WM 2021).

Junge Spieler wie Juri Knorr, Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner können sich jetzt erstmals ins internationale Rampenlicht spielen. Uwe Gensheimer wird das Team als Kapitän anführen.

Handball-WM 2021: Wolff fehlt überraschend gegen Uruguay

Im 16er-Kader für das heutige Auftaktspiel wird der etatmäßige Stammkeeper Andreas Wolff überraschend noch pausieren.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir ein außergewöhnlich gutes Torwart-Trio mit nach Ägypten genommen haben", sagte Co-Trainer Erik Wudtke. Ausschlaggebend für die Nominierung sei keine Verletzung.

"Wir werden alle irgendwo im Turnier brauchen, jeder soll Erfahrung und Matchpraxis sammeln", meinte Wudtke. Coach Gislason hatte Wolff vor dem Turnier als seine 1A im Tor bezeichnet, Bitter als 1B und Heinevetter als 1C.

Christian Schwarzer erklärte in seiner SPORT1-Kolumne: "Im Tor hat Gislason ein Luxusproblem. Er hat sich auf Wolff als Nummer eins vor Bitter und Heinevetter festgelegt."

Für den Weltmeister von 2007 "sind alle drei Torhüter Nummer-1-Torhüter. Er kann morgens aufstehen und sagen, heute darf dieser Keeper ran, und kann da eigentlich nicht viel falsch machen."

Handball-WM: Das sind die Spieler des deutschen Teams

Auch Moritz Preuss, Antonio Metzner und Lukas Stutzke werden heute noch geschont. Johannes Golla, Juri Knorr, Sebastian Firnhaber, Philipp Weber, Marian Michalczik, Marcel Schiller und David Schmidt geben dagegen ihr WM-Debüt.

Das Torwart-Duo bilden heute Johannes Bitter und Silvio Heinevetter.

"Auch wenn ich seit 30 Jahren Trainer bin, bin ich vor jedem Spiel angespannt. Aber ich freue mich auch riesig, dass es endlich losgeht", sagte der Isländer Gislason am Donnerstag (Spielplan & Ergebnisse der Handball-WM).

Handball-WM: Uruguay spielt "anderen Handball"

Auf das erste Duell einer deutschen Handball-Nationalmannschaft mit Uruguay hat er sich mittels Video-Studium intensiv vorbereitet.

"Sie spielen einen etwas anderen Handball, als wir es gewohnt sind. Sie stellen eine robuste Abwehr mit einem guten Torhüter und versuchen, die Angriffe extrem lange auszuspielen. Wir müssen sehr geduldig und diszipliniert im Angriff sein und dürfen uns nicht ärgern lassen", sagt er.

Wenn seine Mannschaft seine Vorgaben umsetzt, steht einem erfolgreichen WM-Auftakt nichts im Wege. Es wäre der erste Schritt zum anvisierten Gruppensieg. Die weiteren Gegner des DHB-Teams sind Kap Verde und Ungarn (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER).

Handball-WM heute: Die Daten zum 1. Spiel der Deutschen Handball-Nationalmannschaft

Spielbeginn: 18.00 Uhr

Spielort: 6th of October Sports Hall (Gizeh, Ägypten)

Handball-WM heute: So können Sie Deutschland - Uruguay LIVE verfolgen:

TV: ARD

Stream: sportdeutschland.tv, sportschau.de

Ticker: Deutschland - Uruguay im Handball WM Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Handball WM Liveticker auf Sport1.de und SPORT1 App