Auftakt in die Hauptrunde der Handball-WM in Ägypten: Am ersten Spieltag der Hauptrunde steht Vizeweltmeister Norwegen schon gehörig unter Druck (Service: Der Spielplan der Handball-WM 2021).

Ein Ausrutscher ist nach einer durchwachsenen Vorrunde für den WM-Zweiten von 2019 nicht mehr drin. Denn in der Gruppe III belegt das Team aus Skandinavien mit einer Bilanz von 2:2 nur den vierten Platz. Zur Erinnerung: Nur zwei die besten zwei Teams kommen pro Gruppe ins Viertelfinale (Handball-WM 2021: Die Tabellen).

Handball WM heute: Norwegen vor wichtigem Spiel gegen Portugal

Für die Norweger geht es im richtungsweisenden ersten Spiel ausgerechnet gegen Portugal - ein Kontrahent, der ohne Punktverlust durch die Vorrunde marschiert war. "Gegen Portugal wird es eng und hart im Zentrum, wir müssen den Ball zur richtigen Zeit spielen und im Angriff breit agieren. Wir wollen so oft wie möglich kontern", erklärte Nationaltrainer Christian Berge bei handball-world.news (Alle Spiele der Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar hier im LIVETICKER).

In der Vorrunde hatte Norwegen in einem ersten Topspiel gegen die Superstars von Frankreich verloren. Auch die Equipe Tricolore ist am Mittwoch schon wieder im Einsatz und bekommt es mit Algerien zu tun. Für einen der Mitfavoriten auf den Titel ist das Viertelfinale fast schon Pflicht.

Handball WM 2021: Auch Schweden und Ägypten im Einsatz

Außerdem stehen sich Schweden und Belarus gegenüber. Auch die Schweden sind noch ohne Niederlage im laufenden Turnier - und können nach einer überstandenen Coronainfektion auch wieder auf Anton Lindskog setzen.

Die Schweiz spielt gegen Island, Russland trifft auf Gastgeber Ägypten (So läuft die Handball-WM 2021).

