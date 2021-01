Was für ein Thriller!

Norwegen hat bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten das drohende Aus abgewendet.

Der Vizeeuropameister zitterte sich im ersten Hauptrundenspiel gegen Portugal zu einem 29:28 (16:14) und wahrte damit die Chance auf das Viertelfinale (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021).

Anzeige

Nach der Auftaktpleite in der Vorrunde gegen Frankreich stand der Topfavorit um Superstar Sander Sagosen gegen die Portugiesen unter Druck, behielt aber in einer dramatischen Schlussphase die Nerven. Allerdings hatten die Skandinavier dabei gehörig im Glück, der letzte Wurf der Portugiesen knallte an den Pfosten (Alles zur Handball-WM).

Frankreich an der Spitze

Bei einem Punktverlust wäre das Weiterkommen für Norwegen zu einer kaum lösbaren Aufgabe geworden (Alle Spiele der Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar hier im LIVETICKER).

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nun steht das Team von Christian Berge mit 4:2-Zählern punktgleich mit Portugal hinter den verlustpunktfreien Franzosen (6:0), die gegen Algerien an einer Blamage vorbeischrammten, auf Rang zwei, hat aber den direkten Vergleich mit Portugal für sich entschieden.

Portugal und Frankreich treffen am 3. Hauptrundenspieltag am Sonntag aufeinander. Auch die Schweiz und Island (beide 2:4 Punkte) dürfen sich zumindest noch theoretische Chancen auf das Viertelfinale ausrechnen.