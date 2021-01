Mit seinen 25 Jahren gehört Timo Kastening bei den deutschen Handballern schon zu den Leistungsträgern. (Alles zur Handball-WM)

Aber auch abseits der Platte hat der Rechtsaußen Verantwortung: Der Linkshänder ist im DHB-Team für die Musik zuständig und sorgt für gute Stimmung in der Kabine. Früher hatte Positions-Kollege und WM-Nachrücker Patrick Groetzki das Amt des Kabinen-DJ inne, doch heute liegt die Aufgabe beim Jüngeren der Flügelflitzer. So soll es auch bleiben, findet der Rekordspieler der Rhein-Neckar Löwen.

Und dafür gibt es einen guten Grund: "So gut wie Timo in den letzten zwei Jahren, seitdem er das Amt übernommen hat, gespielt hat, werde ich einen Teufel tun und mich da reindrängen. Seine Leistung und der Kabinen-DJ - wenn das so passt bei ihm, dann halte ich mich schön im Hintergrund", erklärte Groetzki in einer virtuellen Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage.

Anzeige

Kastening übernimmt Groetzki-Amt als DJ

Der 31-Jährige wurde bei der Handball-WM in Ägypten für den verletzten Tobias Reichmann nachnominiert. Daher hatte er beim Mega-Event am Nil erst einen Einsatz bei der folgenschweren Niederlage gegen Ungarn - und kam dementsprechend auch erst einmal in den Genuss von Kastenings DJ-Qualitäten. (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021)

Ein Urteil erlaubte sich Groetzki dennoch schon: "Es war ziemlich wild. Da habe ich, ehrlich gesagt, nicht viele Lieder gekannt", gab der Routinier zu, erklärte aber auch: "Es waren viele Wünsche der Mannschaft, denke ich. So habe ich es auch immer gehandhabt." (So läuft die Handball-WM 2021)