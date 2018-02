Der Club an der Alster hat den ersten von zwei möglichen Meistertiteln im Hallenhockey perfekt gemacht. Die Hamburger Damen setzten sich in einem spannenden Finale des Final-Four-Turniers in Stuttgart nach einem starken Schlussspurt mit 4:3 (2:2, 0:1) nach Penaltyschießen gegen den Düsseldorfer HC durch und feierten den vierten DM-Titel nach 2006, 2008 und 2009.

Düsseldorf wähnte sich nach Toren von Greta Gerke (15.) und Teresa Martin Pelegrina (40.) schon auf der Siegerstraße, doch die Norddeutschen schlugen durch Hanna Valentin (42.) und Katharina Kirschbaum (53.) zurück. Im Shootout wurde dann Torfrau Helen Heitmann mit zwei gehaltenen Penaltys zur Heldin.

Im Endspiel der Männer hat der Club an der Alster noch eine weitere Titelchance. Ab 14.00 Uhr kommt es zum Duell mit dem Lokalrivalen Uhlenhorster HC.