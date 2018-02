Vom 7. bis 11. Februar findet zum dritten Mal nach 2003 und 2015 findet die Hallenhockey-WM in Deutschland (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) statt.

Wie bei den Frauen gehen auch bei den Männern zwölf Nationen an den Start, aus zwei Gruppen werden die besten Teams für das Viertelfinale ermittelt. Amtierende Weltmeister sowohl bei den Herren als auch bei den Damen sind die Niederlande. Allerdings haben sich die niederländischen Hockey-Herren nicht für das Turnier qualifiziert.

SPORT1 hat die wichtigsten Infos zum Hockey-Highlight des Jahres:

- Umfangreiche Übertragung auf SPORT1

SPORT1 wird das Event in der Max-Schmeling-Halle ab der Gruppenphase am Mittwoch, 7. Februar, begleiten und alle Partien mit deutscher Beteiligung LIVE und exklusiv auf seinen Plattformen übertragen. Auch alle Spiele der K.o.-Runde mit deutscher Beteiligung sind LIVE zu sehen.

Startschuss für die Danas, das deutsche Frauen-Team, ist im Free-TV am Mittwoch, den 7. Februar, LIVE ab 18 Uhr gegen Namibia, ehe ab 20.35 Uhr die deutschen Hockey-Männer im Free-TV die Aufgabe gegen Australien lösen müssen.

Zuvor spielen die Frauen bereits gegen Russland (ab 11.15 Uhr im LIVESTREAM), während die Männer auf Kasachstan treffen (ab 12.25 Uhr im LIVESTREAM).

Den Höhepunkt bilden natürlich die Finalspiele am Sonntag, den 11. Februar, wenn die Frauen LIVE ab 13.25 Uhr und die Männer LIVE ab 14.55 Uhr auf den SPORT1-Plattformen um den WM-Titel kämpfen.

Als Moderator wird Hartwig Thöne im Einsatz sein, Kommentator ist Christian Blunck, Olympiasieger von 1992.

- Die Chancen der Deutschen

Ebenso wie die Herren sind die deutschen Hockey-Nationalspielerinnen Mitfavorit, zumal sich die DHB-Damen im Januar zum 15. Mal den Europameistertitel sicherten. Die DHB-Herren kamen mit Bronze nach Hause.

Die deutschen Hockey-Herren sehen sich unter Bundestrainer Stefan Kermas gut gerüstet für das Turnier und hoffen auf den ganz großen Coup, nachdem sie 2015 in Leipzig die Bronzemedaille erobert haben.

"Wir haben alle richtig Bock auf ein Endspiel vor ausverkaufter Halle", sagt Ausnahmetalent Mats Grambusch zur Motivation.

Die Erwartungshaltung an deutsche Teams bei Hallenturnieren ist grundsätzlich hoch. Denn im Gegensatz zu anderen Nationen hat Hallenhockey in Deutschland eine lange Tradition. Die männliche DHB-Auswahl gewann bis auf eine Ausnahme (2015) jedes der seit 2003 ausgetragenen WM-Turniere. In Berlin soll der fünfte WM-Triumph folgen.

Die DHB-Frauen kämpfen gleichzeitig um ihren dritten Titel. Ihre Situation bei der Doppel-WM ist die gleiche wie die ihrer männlichen Kollegen: Die Teams müssen sich innerhalb kürzester Zeit zusammenfinden.

An zweieinhalb Tagen müssen die Honamas beziehungsweise Danas jeweils fünf Gruppenspiele absolvieren. Anschließend hoffen die Fans darauf, ihre Lieblinge im Viertelfinale wiederzusehen.

- Die deutschen Gruppengegner

Bei den Herren warten auf Deutschland als Gegner in der Gruppenphase: Polen, Tschechien, Trinidad & Tobago, Australien sowie Kasachstan.

Bei den Damen heißen die Vorrunden-Rivalen für das von Akim Bouchouchi und Xavier Reckinger trainierte Team Tschechien, Ukraine, Australien, Namibia und Russland. Deutschland scheiterte 2015 im Finale an den Niederlanden und träumt nun vom Erfolg im eigenen Land.

- Die Spielpläne (Vorrunde nur mit deutscher Beteiligung):

Frauen

Gruppe B:

Mittwoch, 7. Februar:

11.20 Uhr Deutschland - Russland

18.20 Uhr Deutschland - Namibia

Donnerstag, 8. Februar:

11.20 Uhr Ukraine - Deutschland

18.20 Uhr Tschechien - Deutschland

Freitag, 9. Februar

15.20 Uhr Deutschland - Australien

Viertelfinale

Samstag, 10. Februar:

10.00 Uhr Viertelfinale 1

11.30 Uhr Viertelfinale 2

13.00 Uhr Viertelfinale 3

14.30 Uhr Viertelfinale 4

Halbfinale

Samstag, 10. Februar:

19.30 Uhr Halbfinale 1

21.00 Uhr Halbfinale 2

Finale

Sonntag, 11. Februar:

10.30 Uhr Spiel um Platz 3

13.00 Uhr Finale

(Der komplette Spielplan der Frauen)

Männer

Gruppe A:

Mittwoch. 7. Februar

12.30 Uhr Deutschland - Kasachstan

20.40 Uhr Deutschland - Australien

Donnerstag, 8. Februar:

12.30 Uhr Tschechien - Deutschland

19.30 Uhr Polen - Deutschland

Freitag, 9. Februar:

11.50 Uhr Deutschland - Trinidad/Tobago

Viertelfinale:

Freitag, 9. Februar

17.00 Uhr Viertelfinale 1

18.30 Uhr Viertelfinale 2

20.00 Uhr Viertelfinale 3

21.30 Uhr Viertelfinale 4

Halbfinale:

Samstag, 10. Februar

16.30 Uhr Halbfinale 1

18.00 Uhr Halbfinale 2

Finale:

Sonntag, 11. Februar:

12.00 Uhr Spiel um Platz 3

15.00 Uhr Finale

(Der komplette Spielplan der Männer)

Die Sendezeiten der Gruppenspiele im Überblick