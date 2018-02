Die deutschen Hockey-Männer haben zum Auftakt der Hallen-WM in Berlin kräftig die Muskeln spielen lassen.

Das Team von Trainer Stefan Kermas besiegte Außenseiter Kasachstan am Mittwochmittag mit 15:0 (11:0). Bester Torschütze war Christopher Rühr mit vier Treffern. Das nächste Duell bestreitet das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Abend gegen Australien (ab 20.35 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im kostenlosen LIVESTREAM).

"Der Gegner war nicht die erste Kategorie. Das ist aber egal, man muss auf sich selber schauen und der Start ist geglückt", sagte Kermas bei SPORT1: "Wir gehen mit der Favoritenrolle sehr offensiv um."

Zuvor waren am Vormittag auch die deutschen Frauen erfolgreich gestartet. Beim 8:1 (3:1)-Sieg gegen Russland trafen Viktoria Huse und Franzisca Hauke jeweils doppelt. Am Abend will die DHB-Auswahl gegen Namibia (ab 18.20 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) den zweiten Erfolg einfahren.

Umfangreiche Übertragung auf SPORT1

SPORT1 wird das Event in der Max-Schmeling-Halle ab der Gruppenphase am Mittwoch, 7. Februar, begleiten und alle Partien mit deutscher Beteiligung LIVE und exklusiv auf seinen Plattformen übertragen. Auch alle Spiele der K.o.-Runde mit deutscher Beteiligung sind LIVE zu sehen.