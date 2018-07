Die deutschen Hockey-Männer haben in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Indien (28. November bis 16. Dezember) ihren ersten Sieg errungen. Der Olympia-Dritte schlug im japanischen Gifu den Gastgeber souverän mit 6:1 (4:0).

Die deutschen Treffer erzielten Florian Fuchs (16.), Marco Miltkau (20./24.), Lukas Windfeder (27.), Christopher Rühr (33.) und Timm Herzbruch (39.). Neun Minuten vor Schluss gelang dem Weltranglisten-16. der Ehrentreffer.

Kommende Partien und Ergebnisse

Während des elftägigen Lehrgangs in Gifu trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Samstag auf den Olympia-Siebten Neuseeland (18.00 Uhr), bevor es am kommenden Mittwoch erneut gegen Japan (17.00 Uhr) geht.

Bislang testete das Team von Bundestrainer Stefan Kermas jeweils zweimal im Mai gegen Irland (1:1, 1:2) und im Juni gegen Weltmeister Australien (0:2, 2:2) sowie Großbritannien (1:1, 5:5). Vom 26. bis 29. Juli folgt ein Viernationenturnier in Düsseldorf.