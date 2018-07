Die deutschen Hockey-Frauen haben die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in London verpatzt.

Die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger beendete das Vorbereitungsturnier in München nach einem klaren 0:4 (0:2) gegen Weltmeister Niederlande punktlos auf dem letzten Platz. Schon gegen Neuseeland (2:3) und WM-Gruppengegner Argentinien (1:2) war der Olympia-Dritte leer ausgegangen.

Margot van Geffen (27.), Frederique Matla (28.), Lidewij Welten (33.) und Lauren Stam (51.) trafen im Grünwalder Freizeitpark für den Rivalen Niederlande, der das Turnier mit drei Siegen für sich entschied.

Bei der Weltmeisterschaft in London trifft die deutsche Mannschaft in Staffel C am kommenden Samstag zum Auftakt auf Südafrika. Nach dem Spiel gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien (25. Juli) wartet zum Gruppenabschluss Spanien (28. Juli).