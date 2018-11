Die deutschen Hockey-Frauen haben ihre fünfteilige Länderspielserie gegen den kommenden Olympia-Gastgeber Japan mit einem Remis beendet.

Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger trennte sich am Sonntag in Tokio 1:1 (1:0) von den Asiatinnen und kommt damit auf eine Gesamtbilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage.

"Wir hatten als Ziel ausgegeben, diese Serie in Japan zu gewinnen, was uns gelungen ist. Das ist positiv mit einem Team, das neu zusammengestellt ist. Viele Mädels haben die Chance genutzt, sich hier zu zeigen", sagte Reckinger. Der Coach wird in den kommenden Tagen seinen Kader nominieren, der Anfang 2019 die ersten Partien der neuen Hockey Pro League bestreiten wird.

Kuriose Anreise zum Spiel

Im letzten Duell mit Japan verlief die Anreise des Teams kurios. Der Busfahrer verlor die Orientierung und brachte die Mannschaft erst mit 50-minütiger Verspätung zum Platz. Damit blieb den Spielerinnen nicht viel Zeit für die Vorbereitung. Die deutsche Mannschaft ging dennoch in der fünften Minute durch Hannah Gablac vom Club an der Alster in Führung. Japan glückte in der 36. Minute durch Minima Simizu der Ausgleich.

"Wir hatten nach dem Führungstreffer etwas Schwierigkeiten, uns aus dem Pressing der Japanerinnen zu befreien. Es war ein defensiv recht anspruchsvolles Match dadurch. Das Remis ist ein insgesamt gerechtes Resultat heute", bilanzierte Reckinger.