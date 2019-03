Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League einen Rückschlag kassiert.

Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas verlor am Freitag in Spanien nach Shootout mit 3:4, nach regulärer Spielzeit hatte es 4:4 (1:1) gestanden. In der Tabelle ist die Mannschaft um Kapitän Martin Häner Fünfter.

Lukas Windfeder (14.), Mats Grambusch (35.), Häner (48.) und Moritz Rothländer (55.) brachten die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) immer wieder zurück ins Spiel. Für Spanien trugen sich Alvaro Iglesias (6.), Vicenc Ruiz (36.), Xavi Lleonart (47.) und Pau Quemada (49.) in die Torschützenliste ein.

Beim nächsten Duell tritt die deutsche Mannschaft erstmals in der globalen Serie vor eigener Kulisse an. Am 26. April ist der Gegner im Hockeypark von Mönchengladbach der Erzrivale Niederlande.