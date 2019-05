Titelverteidiger Club an der Alster hat die deutsche Hockeymeisterschaft der Frauen gewonnen. Die Hamburgerinnen setzten sich im Endspiel beim Final Four in Krefeld gegen den Düsseldorfer HC mit 3:1 nach Shootout durch, nach 60 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden.

Für das Team von Trainer Jens George war es der zweite Titel der Klubgeschichte im Feldhockey. "Ich bin ziemlich gerührt, es war ein unfassbar enges Spiel. Am Ende ist es verdient", sagte George.

Die Düsseldorferinnen kamen besser in das Spiel, Sabine Markert (6.) gelang nach einer kurzen Ecke die Führung. Der 17-jährigen Felicia Wiedermann (17.) gelang noch im ersten Durchgang der Ausgleich für den Club an der Alster, der in der Folge auch dominierte. Im Shootout hatten die Alster-Frauen die besseren Nerven.

Der Club an der Alster Hamburg durfte sich bereits 2018 über den Titel freuen © Getty Images

Das Endspiel der Männer zwischen Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim und den Mannheimer HC steigt am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr).