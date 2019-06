Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League zumindest vorläufig einen Finalturnier-Platz erklommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas besiegte am Pfingstmontag in Krefeld die Auswahl Spaniens mit 3:1 (2:1) und übernahm Rang vier.

Der direkte Konkurrent, Olympiasieger Argentinien, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Constantin Staib (11.), der gebürtige Krefelder Niklas Wellen (15.) und Timm Herzbruch (59.) trafen für den Olympiadritten von Rio 2016, Josep Romeu (14.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Iberer.

Nur die besten vier Teams der Achter-Liga nehmen am Grand Final Ende Juni im niederländischen Amstelveen teil. Die vier besten Pro-League-Mannschaften sind auch automatisch beim Olympia-Qualifikationsturnier dabei. Saisonhöhepunkt ist die Europameisterschaft im August in Antwerpen.