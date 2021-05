Die deutschen Hockeyspieler haben in der heißen Nominierungsphase ihren ersten Olympiatest gegen Kanada erfolgreich bestanden. Die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi setzte sich in Hamburg mit 5:0 (2:0) durch, das nächste Länderspiel steht am Dienstag (13.15 Uhr) gegen Frankreich auf dem Programm.

Zwei Tore erzielte Lukas Windfeder (15./31.), zudem trafen Timor Oruz (12.) und Niklas Bosserhoff (51./59.). Am Ende des Lehrgangs am 28. Mai erfolgt die Nominierung des EM- und Olympiakaders. Die EM findet vom 4. bis 13. Juni in Amsterdam statt.