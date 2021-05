Die deutschen Hockey-Herren haben ihr Pro-League-Spiel in London nach einem Blitzstart verloren. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag Großbritannien in einem Schlagabtausch mit 3:5 (3:4). Die Frauen waren an gleicher Stelle erfolgreich.

Moritz Rothländer brachte die deutsche Auswahl bereits nach 40 Sekunden in Führung, 20 Minuten später stand es aus Sicht der Gäste 1:3. Harry Martin machte mit seinem Tor zum 5:3 den Sieg für Großbritannien klar. Am Donnerstag treffen die beiden Nationen erneut aufeinander.

Die deutschen Frauen bewiesen gegen Olympiasieger Großbritannien Comeback-Qualitäten und gewannen nach zweimaligem Rückstand 3:2. Charlotte Stapenhorst erzielte drei Minuten vor Spielende das Siegtor. Am Donnerstag kommt es zum Wiedersehen.

Anzeige

Nach den Begegnungen in Großbritannien stehen für die deutschen Teams die Europameisterschaften in den Niederlanden (4. bis 13. Juni) als direkte Olympia-Vorbereitung auf dem Programm.