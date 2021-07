Der Hockey-Weltverband FIH hat nach der Pro League den zweitklassigen Nations Cup für Frauen ins Leben gerufen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, findet die erste Ausgabe vom 10. bis 17. Dezember 2022 in Valencia statt. Der Sieger steigt in die prestigeträchtige Pro League auf.

Insgesamt acht Nationen werden anhand ihrer Weltranglistenposition an der ersten Ausgabe des Nations Cup teilnehmen. Neben Gastgeber Spanien sind Kanada, Indien, Irland, Italien, Japan, Südkorea und Südafrika dabei. Die deutschen Frauen sind in der neun Teams umfassenden Pro League im Einsatz.