Ein Sieg fehlt den deutschen Hockey-Damen noch, dann darf das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger gleich doppelt feiern.

Gewinnt Deutschland am Sonntag auch das EM-Finale in Antwerpen gegen die Niederlande, darf sich das Team sowohl Europameister als auch Olympiateilnehmer nennen. (Hockey-EM: Deutschland - Niederlande ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Denn der Sieger erhält automatisch ein Ticket für die Olympischen Spiele 2020, der Verlierer muss auf ein Qualifikationsturnier im November hoffen. (Alle Infos zur Hockey-EM)

Außenseiter im Finale gegen Niederlande

Schon das Erreichen des EM-Finals war eine riesige Willensleistung der DANAS. Gegen Spanien gelang ein knapper 3:2-Erfolg im Halbfinale, das Siegtor fiel dabei erst 48 Sekunden vor Schluss nach einer Strafecke durch Nike Lorenz (60.).

"Wir haben den Sieg so sehr gewollt, so lange darauf gewartet", sagte Lorenz hinterher. Die erste EM-Medaille seit 2015 ist bereits Gewissheit, nun soll der dritte Titel - der erste seit 2013 - her. (SERVICE: Feldhockey-EM Damen Spielplan)

Gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Niederlande, das im Halbfinale England mit 8:0 deklassierte, ist das Reckinger-Team allerdings klarer Außenseiter.

Lorenz will "den nächsten Schritt machen"

"Da wollen wir den nächsten Schritt machen. Es wird auch da darauf ankommen, wer den Sieg mehr will", meinte Siegtorschützin Lorenz.

Bereits zum sechsten Mal trifft Deutschland im EM-Finale auf die Niederlande, viermal gab es dabei eine Niederlage. In der belgischen Heimat von Trainer Reckinger wollen die DANAS diesmal den Spieß umdrehen.

