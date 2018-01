Will Grigg ist wieder "on fire": Nordirlands Fußball-Ikone avancierte beim 2:0-Überraschungscoup von Drittligist Wigan Athletic im englischen FA-Cup gegen den Premier-League-Elften West Ham United durch einen Doppelpack zum Helden.

Grigg, auf den Nordirlands Fans 2016 bei der EM in Frankreich unzählige Male ihre unüberhörbare Hymne ("Will Grigg's on fire") angestimmt hatten, schoss den Cupgewinner von 2013 durch seine Treffer in der siebten und 61. Minute (Elfmeter) im Alleingang ins Achtelfinale.