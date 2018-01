Der ehemalige DDR-Auswahltrainer Bernd Stange wird neuer Coach der syrischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies bestätigte der Präsident der syrischen Föderation, Salah Ramadan, am Mittwoch. Stange wird Mitte Februar in Damaskus erwartet.

Der 69-Jährige arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Nationalcoach des Irak, des Oman, von Singapur und Weißrussland sowie bei den Bundesligaklubs Hertha BSC und VfB Leipzig. Der Weltenbummler absolvierte auch eine Vielzahl von Klubstationen in anderen Ländern, in Australien (2001) und Zypern (2006) wurde er jeweils als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet. 2003 erhielt er den "FIFA Presidential Award".

Syriens Traum von der ersten Teilnahme an einer Fußball-WM war erst in den Playoffs gegen Australien geplatzt. Syrien zwang die Socceroos im Rückspiel bis in die Verlängerung, schied nach der 1:2-Niederlage jedoch aus.