So einen spektakulär schlecht geschossenen Elfmeter gab es schon lange nicht mehr.

Beim Spiel zwischen dem türkischen Zweitligisten Giresunspor und Fenerbahce im türkischen Pokal kam es jetzt zu einer der witzigsten, für den Spieler aber zu der wohl peinlichsten Situation seit langem.

Giresunspors Mittelfeldspieler Dodo trat zum Elfmeter an. Was dann folgte, war einfach nur zum Lachen.

Der 30-Jährige lief mit Trippelschritten in Zeitlupentempo an, was schon einige Sekunden dauerte. Dann schob er den Ball kläglich einen halben Meter am Tor von Fenerbahce vorbei. Der Ball schleppte sich dabei gerade noch über die Torauslinie.

Zumindest die Solidarität unter Profis wird Dodo ein wenig getröstet haben. Nicht nur die eigenen Kollegen verziehen ihm den Fehlschuss. Sogar ein Gegenspieler kam zu ihm gelaufen und gab ihm einen aufmunternden Klaps auf den Hintern.