Fußballzwerg Gibraltar hat mit einem Sieg im Testspiel gegen Lettland für eine kleine Sensation gesorgt.

Mit dem 1:0 (0:0) feierte die Nationalmannschaft von Trainer Jeff Wood nicht nur den zweiten Erfolg ihrer Fußball-Geschichte überhaupt, sondern auch den ersten Triumph im heimischen Victoria Stadium.

Goldener Torschütze war Liam Walker, der in der 89. Minute für die Entscheidung sorgte.

Zum ersten Mal hatte Gibraltar im Juni 2014 gegen Malta (1:0) in Portugal ein offizielles Testspiel gewonnen. Das Team hatte in den ersten Jahren seit der Aufnahme durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) 2013 seine Spiele in Faro ausgetragen.