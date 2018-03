Die dänische Nationalmannschaft hat einen glanzlosen ersten Sieg im WM-Jahr eingefahren.

Das Team von Trainer Age Hareide setzte sich am Donnerstagabend in Bröndby gegen WM-Teilnehmer Panama mit 1:0 (0:0) durch. Erst in der zweiten Hälfte traf Pione Sisto (69.) zum Sieg gegen dezimierte Gäste. Panamas Blas Perez hatte drei Minuten zuvor die Rote Karte gesehen.

In der Startelf der Dänen standen die Bundesligaprofis Thomas Delaney (Werder Bremen) und Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

Bei der Weltmeisterschaft in Russland trifft Dänemark in der Gruppe C auf Frankreich, Australien und Peru. WM-Debütant Panama spielt in Gruppe G gegen Belgien, England und Tunesien.