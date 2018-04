Riesiger Zoff bei Sporting Lissabon!

Nach dem 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League (LIVE im TV auf SPORT1) bei Atletico Madrid hängt beim portugiesischen Spitzenklub der Haussegen schief.

Der schwache Auftritt der Grün-Weißen hatte Klubpräsident Bruno de Carvalho dazu veranlasst, via Facebook harte Kritik am Team zu äußern. Daraufhin wendeten sich die Spieler in einem Statement vom Boss ab.

Patricio und Co. wenden sich von Präsident ab

"In dieser Erklärung wollen wir im Namen der Mannschaft unsere Empörung über die Aussagen des Klubpräsidenten nach dem gestrigen Spiel, in dem wir nicht das erhoffte Resultat erzielt haben, zum Ausdruck bringen", schrieb das Team am Freitag in dem von Torwart Rui Patricio unterzeichneten Statement.

Die Spieler bemängelten die "fehlende Unterstützung desjenigen, der eigentlich unser Leader sein sollte, stattdessen aber die Leistung der Spieler öffentlich kritisiert."

De Carvalhos Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Der 46-Jährige suspendierte 19 Spieler der Profimannschaft - darunter die größten Stars wie Patricio, Kapitän William Carvalho, Fabio Coentrao und Gelson Fernandes.

De Carvalho reagiert via Facebook

Dazu schrieb er bei Facebook: "Diese verwöhnten Kinder glauben, dass sie es weit bringen, aber diesmal ist meine Geduld mit denjenigen zu Ende, die glauben, sich über den Verein stellen und sich über die Kritik hinwegsetzen zu können."

Am Sonntag steht für Sporting das Liga-Spiel gegen Pacos de Ferreira an, das der Tabellendritte mit der B-Mannschaft absolvieren wird. Am kommenden Donnerstag empfängt der portugiesische Hauptstadtklub dann Atletico zum Rückspiel. Ob die suspendierten Akteure dafür wieder begnadigt werden, bleib abzuwarten.