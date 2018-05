RB Salzburg hat drei Tage nach seinem unglücklichen K.o. im Halbfinale der Europa League seine zwölfte Meisterschaft in der österreichischen Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Das Team des deutschen Trainers Marco Rose machte durch ein 4:1 (1:1) gegen den ärgsten Verfolger und Tabellenzweiten Sturm Graz seine fünfte Meisterschaft in Folge perfekt.

Ein Punkt hätte bereits zum Titel gereicht. Salzburgs Hee-chan Hwang (45.) glich die Grazer Führung durch Peter Zulj (40.) kurz vor der Pause aus. Duje Caleta-Car (54.), Jerome Onguene (65.) und Munas Dabbur (83.) erzielten in der Red Bull Arena die weiteren Treffer für die Mozartstädter.

Double für Salzburg möglich

Der Schwesterklub von RB Leipzig war am vergangenen Donnerstag erst nach Verlängerung im Halbfinale der Europa League an dem französischen Traditionsklub Olympique Marseille gescheitert.

Am kommenden Mittwoch kann Salzburg in Klagenfurt gegen Sturm Graz im ÖFB-Cup-Finale zum fünften Mal das Double holen. Der Meister und Vizemeister nehmen an der Champions-League-Qualifikation teil.