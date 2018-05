Der italienische Fußball-Verband hat laut Medienberichten Gespräche mit Roberto Mancini aufgenommen, der im Augenblick als Topkandidat für den Posten des Nationaltrainers gilt. Der Coach von Zenit St. Petersburg traf am Montag in Rom Alessandro Costacurta, den mit der Suche beauftragten Subkommissar des Verbandes, sowie den Teammanager der Squadra Azzurra, Gabriele Oriali. Das berichtete die Gazzetta dello Sport am Dienstag.

"Für einen Coach ist es ein prestigereicher Auftrag, Italien trainieren zu dürfen. Das ist ein Auftrag, auf den man stolz sein kann", sagte der 53-jährige Mancini im Interview mit Radio RAI.

Mancinis Arbeitgeber Zenit muss noch die letzten zwei Meisterschaftsspiele bestreiten. Der italienische Verband will den Namen des neuen Trainers bis zum 20. Mai verkünden. Derzeit wird die Squadra übergangsweise von U21-Coach Luigi di Biagio betreut.

Nach dem Scheitern der Mannschaft in der WM-Qualifikation war der damalige Nationaltrainer Giampiero Ventura zurückgetreten. Am 28. Mai ist ein Länderspiel gegen Saudi-Arabien in St. Gallen geplant.