Vor dem Start der Champions League und der Europa League Mitte September ist der deutsche Fußball mit allen sieben möglichen Vertretern in der Gruppenphase dabei. Dafür sorgte am Donnerstagabend RB Leipzig mit seinem Last-Minute-Sieg gegen Sorja Lugansk (3:2), insgesamt setzten sich die Sachsen nach sechs Qualifikationsspielen durch.

Auch Spanien (7/7) und Frankreich (6/6) sind komplett vertreten. Alle anderen Verbände unter den Top-10 haben schon Federn lassen müssen, so verloren England (FC Burnley) und Italien (Atalanta Bergamo) je einen Starter in der Qualifikation und können in den Gruppenspielen entsprechend weniger Punkte für die UEFA-Fünfjahres-Wertung sammeln.

Bundesliga sammelt bereits Punkte

Da es auch bei den Qualifikationsspielen Punkte für die Fünfjahres-Wertung gibt und zudem Bonuspunkte für die Champions-League-Teilnehmer verteilt werden, beginnt die Tabelle, obwohl der Saisonstart erst bevorsteht, nicht bei null. So hat die Bundesliga bereits 2,928 Punkte auf dem Konto und liegt damit in diesem Jahr auf Platz zwei hinter Spanien (3,142).

Blamage abgewendet! Leipzigs Wahnsinn im Video

Die Bundesliga kann nun in 42 Gruppenspielen ihren Rückstand auf Italien sowie England (nur 36 Gruppenspiele) verkleinern und das beschämende Ergebnis aus der vergangenen Saison (nur 9,857 Punkte aus einem ganzen Jahr) ausmerzen.

Überraschend ist das belgische Zwischenergebnis: Die Klubs haben jetzt schon so viele Punkte geholt wie in der gesamten vergangenen Saison (2,600). Insgesamt sind vor dem Start der Gruppenphasen bereits 26 der 55 UEFA-Mitglieder komplett ausgeschieden, darunter Polen, Israel, Rumänien und Slowenien.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2018/19 vor den Gruppenspielen der Champions League und der Europa League:

1. Spanien 87,140

2. England 65,605

3. Italien 65,011

4. Deutschland 59,641

5. Frankreich 50,831

6. Russland 45,216

7. Portugal 39,832

8. Ukraine 35,100

9. Belgien 34,700

10. Türkei 31,000