Dortmund, Liverpool, Juventus Und Co.: Europas ungeschlagene Teams Europas ungeschlagene Teams - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Cristiano Ronaldo und Juventus sind in der laufenden Saison noch ohne Niederlage - ebenso wie Eindhoven, Dortmund und Liverpool © SPORT1-Grafik: Getty Images

München - Der BVB schießt sich mit Toren am Fließband in die Herzen der Fans. Doch auch in anderen Ligen gibt es Teams ohne Niederlage. SPORT1 zeigt Europas Unbesiegbare.