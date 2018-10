Die Organisatoren eines Jugendfußball-Turniers in Indonesien haben beim Abspielen der Nationalhymne vor dem Spiel der U19-Nationalmannschaft Südkoreas für einen Eklat gesorgt.

Statt im Vorfeld des Duells gegen Jordanien die südkoreanische Hymne "Aegukga" abzuspielen, ertönte im Patriot Candrabaga Stadium in Bekasi die Hymne Nordkoreas.

Erst nachdem die Organisatoren durch die südkoreanischen Trainer auf den Fehler hingewiesen wurden, erklang das richtige Lied.

Südkoreanischer Verband will Beschwerde einreichen

Offizielle des südkoreanischen Fußballverbandes KFA teilten am Dienstag mit, eine formale Beschwerde bei der asiatischen Fußball-Konföderation AFC einreichen zu wollen. "Das ist das erste Mal, dass die nordkoreanische Hymne anstelle von 'Aegukga' bei einem offiziellen Spiel einer südkoreanischen Nationalmannschaft gespielt wurde", teilte der KFA mit.

Politisch nähern sich beide Länder derzeit eigentlich an. Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte im September beim Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang eine gemeinsame Kandidatur für Olympia 2032 angekündigt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), das die Spiele vergibt, begrüßte in einer ersten Reaktion die Initiative.

Gemeinsames Team bei den Olympischen Spielen

Nach jahrelanger Funkstille war es kurz vor den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang zu einer Annäherung beider Länder gekommen. Bei den Spielen im Februar diesen Jahres hatte es ein gemeinsames Frauen-Eishockeyteam gegeben.

Außerdem waren Athleten beider Länder zur Eröffnungsfeier Seite an Seite hinter der koreanischen Vereinigungsflagge ins Stadion einmarschiert.