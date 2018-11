Ein Hitler-Vergleich kommt den Trainer des griechischen Erstligisten PAOK Saloniki teuer zu stehen. Der Rumäne Razvan Lucescu (49) muss wegen fragwürdiger Aussagen in einem Interview 28.000 Euro zahlen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Lucescu hatte sich nach einem Punktabzug gegen PAOK wegen Fanausschreitungen in der vergangenen Saison beschwert. "So etwas ist in der Geschichte des Sports, in der Geschichte des Fußballs, nur in Hitler-Deutschland passiert", sagte Lucescu dem Portal fanatick.ro.